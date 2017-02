Indicado à Suprema Corte chama de 'desolador' ataque de Trump à Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O indicado por Donald Trump para a Suprema Corte, Neil Gorsuch, chamou de desmoralizantes e desoladores os ataques do presidente dos Estados Unidos à Justiça.

A informação é do senador democrata Richard Blumenthal, que conversou com o juiz nesta quarta (8). O jornal "The Washington Post" e a agência de notícias Associated Press dizem que a equipe do magistrado confirma a frase.

"Ele certamente expressou a mim que ele estava desolado pelos comentários desmoralizantes e abomináveis feitos pelo presidente Trump sobre o Judiciário", disse o parlamentar, após a reunião privada com o juiz.

No último sábado (4), o republicano começou uma série de críticas aos magistrados depois que o juiz federal, James Robart, de Seatlle, aprovou uma liminar que derrubou o veto à entrada de imigrantes de sete países islâmicos.

Por uma rede social, ele chamou Robart de "suposto juiz" e qualificou a decisão como ridícula. No dia seguinte, Trump disse que os cidadãos deveriam culpar o magistrado e o Judiciário "se acontecesse alguma coisa" ao país.

O alvo passou a ser a 9ª Corte de Apelações, sediada em San Francisco, que rejeitou recurso do governo. O tribunal ainda avalia a liminar que levou ao veto, após o governo e os detratores da medida apresentarem seus argumentos.

"Vamos ver. Tomara que não seja necessário", disse o presidente ao ser questionado se recorreria à Suprema Corte caso o recurso do governo seja recusado.

"MODO POLÍTICO"

A última declaração foi feita nesta quarta: "Os juízes parecem ser tão políticos, e seria ótimo para o nosso sistema judiciário se eles fizessem o que é certo", disse Trump.

"Eles estão interpretando as coisas diferente de provavelmente 100% das pessoas nesta sala. Nós queremos segurança."

A audiência foi transmitida ao vivo pela TV, e Trump disse que acompanhou espantado: "ouvi coisas que eu não podia acreditar".