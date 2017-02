SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira (8) em segundo turno o início das negociações do "brexit", aval necessário para que a primeira-ministra, a conservadora Theresa May, conduza a saída britânica da União Europeia.

A medida foi aprovada pela Câmara baixa do Parlamento com 494 votos a favor e 122 contrários. No primeiro turno, no dia 1º, houve 498 parlamentares que a respaldaram e 114 que rejeitaram o projeto de lei.

Agora, o texto segue para a Câmara dos Lordes, onde também deverá ser discutido e passará por uma votação. Caso haja emendas ao projeto, a proposição volta à Câmara dos Comuns para um novo escrutínio.

O processo parlamentar foi iniciado após a Suprema Corte decidir que o governo não poderia começar as negociações sozinho, como queria May. A expectativa é que a Câmara alta do Legislativo britânico termine sua avaliação até 7 de março.

Isso permitirá que o diálogo com a cúpula da União Europeia comece em 31 de março, como previa o governo. As negociações deverão levar dois anos, que definirão o futuro econômico britânico e do acordo de 27 países.

Assim como na primeira votação, 52 dos 229 legisladores trabalhistas, da oposição a May, desafiaram a orientação da liderança e se opuseram ao projeto. Também votaram contra os liberais-democratas e o Partido Nacional Escocês.

A maioria das emendas foi rejeitada. Dentre elas, o projeto trabalhista de proteger o direito à residência dos cidadãos de países da União Europeia no Reino Unido -reprovado pelo placar de 332 a 290.

Outra emenda recusada, com 326 votos contrários a 293, foi a de forçar o governo a dar ao Parlamento a palavra final sobre a saída da União Europeia depois que as negociações forem finalizadas.