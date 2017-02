Ex-marido revela que atriz era molestada nas filmagens de 'O Mágico de Oz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Memórias nunca publicadas de Sid Luft, terceiro marido de Judy Garland, revelam que a atriz foi molestada durante as filmagens de "O Mágico de Oz", clássico do cinema lançado em 1939. As informações são do jornal norte-americano "The Sun".

"Eles faziam a vida de Judy miserável no set colocando as mãos embaixo da saia dela", escreveu Sid sobre os atores anões, que interpretavam os Munchkins do filme. "Eles pensavam que podiam se safar de qualquer coisa porque eram pequenos. Eram homens de 40 anos ou mais". Na época, a atriz estava com 16 anos.

A autobiografia de Sid será publicada em março nos EUA, com o título "Judy and I: My Life with Judy Garland". Morto em 2005, o material só foi encontrado recentemente.

A revista "People" destaca outro trecho polêmico do livro, no qual Sid confessa não ter reagido bem à gravidez de Judy, o que a fez optar por um aborto sem avisá-lo. "Por causa da minha reação negativa, Judy não me contou onde e quando ela faria o aborto. Eu não estava atento. Eu não enviei flores".

O casamento de Sid e Judy durou 13 anos, e ela ainda se casou outras duas vezes antes de falecer, aos 47 anos, em decorrência de seu vício em remédios.