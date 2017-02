Após sete anos longe do cinema, Jack Nicholson aparece em elenco de remake

Para comer sem culpa! Ebook com 101 receitas fit!

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afastado há sete anos das telonas, o ator Jack Nicholson, 79, está no elenco da refilmagem do drama alemão "Toni Erdmann" junto com a atriz Kristen Wiig.

Segundo a revista "Variety", a Paramount adquiriu os direitos do filme e Adam McKay, diretor de "A Grande Aposta", será um dos produtores.

O filme original é sobre a tentativa de um pai, que leva a vida com bom humor, de se reconectar com sua filha que se dedica ao trabalho intensamente.

Nomeado ao Globo de Ouro e indicado ao Oscar 2017 de melhor filme estrangeiro, o "Toni Erdmann" original, de Maren Ade, estreou em Cannes e chega ao Brasil nesta quinta-feira (9).