Atriz Tássia Camargo grava vídeo criticando Regina Duarte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e diretora Tássia Camargo publicou um vídeo em seu Facebook criticando a colega Regina Duarte e comentando as reações à morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Depois de dizer que acompanhou de perto o falecimento da companheira do ex-presidente Lula, comparecendo ao hospital Sírio-Libanês e também a seu velório, Tássia criticou as teorias da conspiração que internautas têm postado nas redes sociais.

"Eu leio coisas do tipo 'vamos fazer o DNA para ver se a dona Marisa está lá mesmo, porque eu acho que ela está na Itália'. Acorda", disse a atriz.

Tássia então passou a dar conselhos à colega Luana Piovani, que criticou o ex-presidente Lula em suas redes sociais por seus comentários no velório de Marisa Letícia.

"Você, Luana querida, é tão talentosa, tão bonita. Cuidado com o que você fala, porque você não sabe o que é um casamento de 40 anos. Você não passou o que a dona Marisa passou. Não fala besteira, tá parecendo que é para se promover, o que você não precisa, porque você é inteligente", disse a atriz.

Ela então atacou Regina Duarte. "Por favor, não vire uma Regina Duarte. Ela trabalha há anos, ganhando muita grana parada. Ela sempre usou ponto, nunca decorou. Era ótima, agora está canastra", disse Tássia.

Ela ainda tirou sarro da mãozinha que Regina deu ao prefeito da cidade de São Paulo, João Doria, ao varrer a avenida Paulista junto com ele. "'Passei por acaso do lado do Doria para ajudar a limpar a cidade de São Paulo'. Meu pai. Não sei nem o que dizer".

Tássia, que ainda criticou a Rede Globo, emissora para a qual trabalhou por anos, termina o vídeo mandando um beijo para Luana Piovani.