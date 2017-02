Obama curte folga praticando kitesurfe nas Ilhas Virgens Britânicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de oito anos em um dos cargos de maior responsabilidade do planeta, Barack Obama finalmente está curtindo suas tão desejadas férias.

O ex-presidente dos Estados Unidos foi às Ilhas Virgens Britânicas a convite do bilionário e amigo Richard Branson, fundador do grupo britânico Virgin.

"Uma das primeiras histórias que Barack me contou quando ele e Michelle chegaram foi como, pouco antes de se tornar presidente, ele estava surfando no Havaí. Quando ele saiu da água, seu novo chefe de segurança disse a ele que aquela seria a última vez que ele iria surfar por oito anos", o empresário escreveu em seu site.

Na página, dedicada a detalhar as aventuras de Obama com Richard Branson, o bilionário ainda disse que fez um desafio com o ex-presidente. Ele teria que aprender a praticar kitesurfe antes que Richard pudesse praticar "foilboard", uma outra modalidade de surfe.

"Foi extraordinário poder oferecer a ele a oportunidade de aprender a praticar kitesurfe", escreveu o bilionário. "Sendo o ex-presidente dos Estados Unidos, ele estava cercado de seguranças, mas Barack conseguiu relaxar e aproveitar."

O vencedor da aposta acabou sendo ninguém menos que o ex-presidente, que já voltou para Washington com Michelle para trabalhar na Fundação Obama, o novo projeto do casal.