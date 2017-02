Fátima Bernardes quase cai ao dançar com Claudia Leitte no 'Encontro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes pagou mais um mico em seu programa nesta terça-feira (7). A apresentadora quase caiu enquanto dançava ao som de Claudia Leitte.

A convidada do "Encontro" cantava a música "Taquita", enquanto Fátima mostrava a coreografia junto com dois dançarinos no palco do programa.

Mas o gingado de Fátima fez ela perder o equilíbrio e, em meio a reboladas e rodopios, a apresentadora quase caiu.

Fátima logo retomou a coreografia e Claudia Leitte nem percebeu a gafe da apresentadora.

A coreografia foi ensaiada para um novo quadro do programa, "Fátima Dança Com...", que traz a apresentadora, que já foi bailarina, dançando ao lado de convidados.