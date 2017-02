Alice Braga produzirá nova série brasileira original da Netflix

FELIPE GIACOMELLI, LÍGIA MESQUITA E NELSON DE SÁ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente e co-fundador da Netflix, Reed Hastings anunciou nesta terça (7), em entrevista coletiva em São Paulo, que a segunda produção brasileira do serviço de vídeo será a série "Samantha!", com a produtora Los Bravos, da atriz Alice Braga. A primeira foi "3%".

Será uma comédia sobre uma jovem que "conheceu dias melhores" e que se casa com um jogador de futebol "que passou dez anos na cadeia". Ele diz ser uma oportunidade de "espalhar a cultura brasileira para o mundo".

Segundo Hastings, a série será estrelada por uma atriz-mirim. Quando a personagem fizer 20 anos, ela terá que se casar com com um jogador de futebol. Este personagem passará um tempo na prisão.

Ainda não há informações sobre direção, roteiristas e elenco. Ele também confirmou a segunda temporada de "3%" e afirmou que Jose Padilha continua trabalhando na série sobre a Lava-Jato.

O empresário abriu o evento dizendo ter se encontrado na noite anterior com o chef do restaurante D.O.M., Alex Atala, e que este o agradeceu por ter se tornado uma personagem mundial, através do programa "Chef's Table".

"É um grande símbolo", segundo Hastings, do propósito da Netflix de "criar conteúdo no mundo todo e distribuir para o mundo todo".

O empresário está em São Paulo pela primeira vez desde o lançamento do serviço no Brasil, em setembro de 2011. Em outubro de 2016, em entrevista à Folha de S.Paulo, ele comentou o quinto aniversário da Netflix no país.

"Foi nosso primeiro mercado internacional", disse. "Houve muito que não fizemos direito, em termos do pagamento, de não termos os dados. As legendas eram boas, mas não o necessário. No ano seguinte e no posterior, o número de visualizações aumentou, conforme as pessoas finalmente recebiam conteúdo mais relevante e atraente. Lentamente, o ritmo cresceu."