Trump reafirma apoio a Otan e critica europeus por contribuição financeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro com líderes militares nesta segunda (6), Donald Trump reafirmou que "apoia fortemente" a Otan (aliança militar ocidental), mas voltou a pressionar para que membros da Europa façam maiores contribuições financeiras.

"Nós só questionamos que todos os membros da Otan façam suas devidas e integrais contribuições à aliança, o que muitos não estão fazendo. Muitos deles não chegam nem perto disso", disse.

Os Estados Unidos contribuem com mais de 70% da receita da aliança. Dos 28 integrantes do bloco, apenas cinco cumprem com a regra de gastar 2% do PIB em defesa.

O republicano também fez a reivindicação ao secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, no domingo (5).

Antes da posse, Trump chamou a associação de obsoleta e ameaçou diminuir a contribuição, o que preocupou países europeus pelo risco de expansão russa.