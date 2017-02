Tarifa de ônibus intermunicipais sobe neste domingo após decisão da Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), ligada ao governo Alckmin, declarou que o valor das tarifas dos ônibus intermunicipais em 38 cidades aumentará a partir do próximo domingo (12). Os reajustes, que haviam sido barrados na Justiça, compreendem cinco regiões e têm elevação média de até 7,18%.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que havia barrado o aumento em 11 de janeiro, autorizou o reajuste das passagens após decisão de seu presidente, o desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, na última sexta-feira (3).

Ele acolheu o argumento do governo estadual, que afirmou que, sem o reajuste das tarifas, teria um prejuízo de R$ 212 milhões por ano. "Os documentos justificam a recomposição tarifária almejada, bem como o impacto financeiro", afirmou na decisão.

O desembargador do TJ-SP ainda declarou, na sua decisão, que o reajuste das tarifas da EMTU acompanhou a inflação, ao contrário do que ocorreu nas passagens de integração do Metrô e CPTM.

"Caso não ocorra o reajuste tarifário", continuou Dimas, "em última análise, quem suportará o ônus, cujo impacto anual previsto é de R$ 212 milhões, será o Estado de São Paulo, que possui o dever legal e contratual de realizar o reajuste".

Em nota à imprensa, a EMTU divulgou o valor do aumento em cada uma das cinco regiões. A empresa diz que os aumentos levam em conta "os custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível". O preço das passagens está disponível no site da empresa.

Veja o percentual de cada aumento a seguir: Área 1 - Consórcio Intervias

Compreende os municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia

- Reajuste médio de 6,65% Área 2 - Consórcio Anhanguera

Compreende os municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha

- Reajuste médio de 6,58% Área 3 - Consórcio Internorte

Compreende os municípios de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel

- Reajuste médio de 7,18% Área 4 - Consórcio Unileste

Compreende os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano

- Reajuste médio de 6,64% Área de Permissão - municípios do ABC

Compreende os municípios de Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

- Reajuste médio de 6,10%