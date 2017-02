Saiba quais escolas de samba ainda têm fantasia para desfilar em SP

TATIANA CAVALCANTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fantasias para desfilar no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo estão quase esgotadas. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de comprar um exemplar para cair na folia no Sambódromo do Anhembi, na zona norte, nos dias 24 e 25 de fevereiro (confira a ordem dos desfiles abaixo).

E ainda tem fantasia para todos os gostos e bolsos. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 2.500, a depender da disponibilidade das alas.

Apesar da crise, boa parte delas está com as fantasias esgotadas. Mas algumas agremiações levaram a situação do país em consideração, ajustaram os valores das roupas carnavalescas e ainda dispõem de fantasias.

"A crise nos obrigou a ser mais criativos. Tivemos que criar com materiais mais baratos, mesclando peças mais simples com outras mais caras", afirma o arquiteto Murilo Lobo, 51, um dos carnavalescos da Unidos do Peruche, escola de samba da zona norte de São Paulo.

A Tom Maior, escola da Barra Funda (zona oeste), não divulgou os preços de suas fantasias, mas admitiu que neste ano absorveu uma parte do custo e vendeu os adereços a um preço baixo, para conseguir mais adesão e novos componentes.

Na Gaviões da Fiel, no Bom Retiro (região central), há o projeto Comunidade Fiel, em que o folião paga R$ 100 e ganha o direito a desfilar, desde que compareça aos ensaios. Quem quiser brilhar na passarela do samba deve correr para garantir sua fantasia.

CONFIRA A ORDEM DO DESFILE DO CARNAVAL 2017:

Sexta-feira (24 de fevereiro) - Grupo Especial

1. Tom Maior

2. Mocidade Alegre

3. Unidos de Vila Maria

4. Acadêmicos do Tatuapé

5. Gaviões da Fiel

6. Acadêmicos do Tucuruvi

7. Águia de Ouro

Sábado (25 de fevereiro) - Grupo Especial

1. Mancha Verde

2. Unidos do Peruche

3. Império de Casa Verde

4. Dragões da Real

5. Vai-Vai

6. Nenê de Vila Matilde

7. Rosas de Ouro

Domingo (26 de fevereiro) - Grupo de Acesso

1. Estrela do Terceiro Milênio

2. Leandro de Itaquera

3. Camisa Verde e Branco

4. Independente Tricolor

5. X-9 Paulistana

6. Imperador do Ipiranga

7. Colorado do Brás

8. Pérola Negra