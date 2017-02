Lady Gaga anuncia show no Rock in Rio; venda começa em abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após apresentação no show do intervalo do Super Bowl 51, a cantora Lady Gaga revelou que vem para o Brasil e fará apresentação única no Rock in Rio, no dia 15 de setembro.

A cantora será responsável por encerrar o primeiro dia de shows do festival.

A turnê prevista para agosto terá apresentações nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Seu novo álbum "Joanne" foi lançado em outubro de 2016 e já ficou em primeiro lugar na Billboard Top 200.

Os 120 mil ingressos para o festival que foram disponibilizados em venda antecipada, em novembro, se esgotaram antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril.

A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.