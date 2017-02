Doria madruga em fila de ônibus para avaliar linha e ouve reclamações

MARTHA ALVES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a promessa de realocar cobradores de ônibus em outras funções, pois estuda acabar com a função, o prefeito João Doria (PSDB) fez uma viagem "técnica" na manhã desta segunda-feira (6) e ouviu reclamações dos usuários da linha 6450/10 (Capelinha-Bandeira), na zona sul de São Paulo.

A linha percorre 27 quilômetros e transporta cerca de 42 mil passageiros por dia. Acompanhado de ao menos dez pessoas, entre elas o secretário de Transportes Sérgio Avelleda, Doria embarcou às 6h05, no terminal Capelinha.

O prefeito utilizou o Bilhete Único para pagar a sua passagem e pegou a fila com os outros passageiros. A catraca para entrar na fila dessa linha estava recém pintada.

Alguns usuários reclamavam da presença da comitiva do prefeito. "Palhaçada, logo cedo atrapalhando a vida da gente", disse uma mulher irritada tentando entrar no mesmo coletivo. Ela não quis se identificar.

Outros usuários, que esperavam na fila, olhavam com reprovação para o prefeito. "Agora temos que esperar o prefeito entrar primeiro", reclamava em voz baixa outra passageira.

Com o coletivo lotado, Doria passou quase toda a viagem em pé e abordando os passageiros para saber a avaliação deles sobre o transporte público. Em uma escala de 0 a 10 os usuários, em sua maioria, davam nota 7.

Muitos usuários disseram ao prefeito que costumam esperar mais tempo para conseguir embarcar nos coletivos da linha, que normalmente são velhos e sem ar-condicionado.

Com o prefeito viajando na linha, os passageiros disseram que a linha teve mais ônibus que o normal. "Hoje foi fácil entrar e também foi só ônibus com ar-condicionado", disse a professora Jomilda Pereira Fernandes, 50.

Apenas na parte final da viagem, de aproximadamente uma hora e vinte minutos, Doria passou a se sentar ao lado dos passageiros para conversar. A segurança Marilene Bergentino Santana,36, falou ao prefeito que estava atrasada para o trabalho por culpa dele.

Segundo Marilene, devido a presença da imprensa, o motorista dirigiu devagar para evitar que repórteres e cinegrafistas caíssem. "Vou falar para ligarem para o Doria", disse Marilene, referindo-se a seus chefes, caso eles reclamassem do atraso.

Apesar da reclamação, a segurança fez questão de fazer selfie com o prefeito, assim como outros passageiros. Com um olho no relógio preocupada com o atraso e outro na selfie, Marilene comentou: "Ele é um coroa bonito".