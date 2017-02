Ensaio de bloco carnavalesco reúne milhares em túnel da Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que seria um "pocket show" do bloco carnavalesco Tarado Ni Você para comemorar os 50 anos do movimento tropicália se transformou em um pré-carnaval com milhares de pessoas tomando a região do túnel José Roberto Fanganiello Melhem, na av. Paulista, na tarde deste domingo (5).

O cronograma oficial do Carnaval de Rua paulistano é de 17 de fevereiro a 5 de março de 2017 e cerca de 500 grupos estão cadastrados para fazer cortejos por toda a cidade.

Tradicionalmente, o Tarado Ni Você, que homenageia o cantor e compositor Caetano Veloso, desfila pela região central, entre as avenidas Ipiranga e São João. Em 2015 e 2016 o grupo chegou a reunir cerca de 20 mil foliões.

Neste ano, o bloco terá como tema "Tropifagia", que segundo os organizadores incentiva as pessoas a "comerem o país tropical". Os foliões são incentivados a levarem mangas para chuparem durante o cortejo.

Ainda não há uma estimativa do público que esteve presente no evento deste domingo, que serviu como um "ensaio" do bloco para o seu desfile oficial, marcado para o dia 25 de fevereiro. Centenas de pessoas que foram à avenida para lazer -ela fica fechada para o tráfego, aos domingos-, acabaram aderindo à folia.

A partir da próxima sexta-feira (10), dezenas de agremiações carnavalescas devem começar a sair às ruas da cidade, principalmente na região central e na zona oeste.