Destaques da programação (de 4 a 10 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta:

- SÁBADO, 4

Record TV, 15h30.

HONEY 2

Produção: EUA, 2011

Direção: Bille Woodruff

Elenco: Kat Graham, Randy Wayne, Seychelle Gabriel, Lonette McKee, Luke Broadlick

Maria, uma incrível dançarina, saiu de um centro de detenção querendo uma nova vida. Até que seu ex-namorado tenta atraí-la para a marginalidade, convidando-a para o grupo de dança 718. Com a chance de viver honestamente, ela se junta a um grupo rival e enfrenta uma competição em que o principal adversário é o seu ex.

- DOMINGO, 5

Globo, 15h15.

OS TRÊS MOSQUETEIROS

Título original: The Three Musketeers

Produção: EUA/Alemanha, 2011

Direção: Paul W.S. Anderson

Elenco: Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Juno Temple, Orlando Bloom

D'Artagnan é um jovem treinado pelo pai para se tornar um mosqueteiro. Ele segue para Paris para realizar o sonho. Lá, se une aos mosqueteiros Athos, Aramis e Porthos para proteger a rainha Anne do cardeal Richelieu e da bela e ardilosa Milady.

- SEGUNDA, 6

Globo, 22h44.

ESQUADRÃO DE ELITE

Título original: The Squad (Aka: Antigang)

Produção: França. 2015

Direção: Benjamin Rocher

Elenco: Stefi Celma, Alban Lenoir, Jess Liaudin, Caterina Murino, Jean Reno, Stephen Scardicchio

Inspirado na série inglesa de sucesso da década de 70, o filme mostra um grupo de elite da polícia inglesa especializado em roubos a bancos e joalherias. Agora, o desafio é prender um antigo rival que se aliou a um violento mafioso e, ao mesmo tempo, esconder seus métodos duvidosos da corregedoria.

- TERÇA, 7

Globo, 15h16.

MARA E O SENHOR DO FOGO

Título original: Mara and The Firebringer

Produção: Alemanha, 2015

Direção: Tommy Krappweis

Elenco: Carin C. Tietze, Josef Hannesschlager, Jan Josef Liefers, Christoph Maria Herbst

Quando Mara começa a ter visões de deuses antigos, ela logo descobre que seu maior desafio está escondido no passado. Com a ajuda de um professor para mitologia antiga, ela descobre que o crepúsculo dos deuses está se aproximando e ela é a única que tem a capacidade de viajar de volta no tempo e o poder de salvar a todos.

- QUARTA, 8

Globo, 15h15

MEU TIO MATOU UM CARA

Produção: Brasil, 2005

Direção: Jorge Furtado

Elenco: Lázaro Ramos, Darlan Cunha, Sophia Reis, Deborah Secco Éder é preso ao confessar ter matado um homem. Duca, sobrinho de Éder, tem apenas 15 anos e quer provar a inocência do tio. Ele tem certeza que o tio está assumindo o crime para livrar a namorada, Soraya, ex-mulher do morto. Duca também quer conquistar o coração de Isa, uma colega de escola que parece estar mais interessada em seu melhor amigo, Kid. Para conseguir provar sua teoria, Duca recebe a ajuda de Isa e Kid nas investigações.

- QUINTA, 9

Globo, 15h14

ESPELHO, ESPELHO MEU

Título original: Mirror Mirror

Produção: Canadá/EUA, 2012

Direção: Tarsem Singh

Elenco: Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer, Michael Lerner

Após a morte do rei, sua mulher assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência. Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

- SEXTA, 10

Globo, 15h11

HOMEM-ARANHA 2

Título original: Spider-Man 2

Produção: EUA, 2004

Direção: Sam Raimi

Elenco: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Elizabeth Banks

Após derrotar o Duende Verde, a vida de Peter Parker muda por completo. Temendo que Mary Jane corra algum risco por ele ser o Homem-Aranha, Peter se mantém longe dela. Ao mesmo tempo, precisa lidar com Harry, seu melhor amigo, cuja raiva pelo Homem-Aranha aumenta cada vez mais por considerá-lo o assassino de seu pai. Enquanto tem de lidar com seus problemas particulares, Peter recebe ainda uma má notícia: o surgimento do Dr. Octopus, um homem que possui tentáculos presos ao corpo.