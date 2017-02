The Who vem pela primeira vez ao Brasil para três shows em setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bill Curbishley, empresário da banda inglesa The Who, disse em entrevista à rádio BBC que o grupo fará três shows no Brasil em setembro. Eles farão parte de uma turnê sul-americana com mais dois shows agendados, um no Chile e outro na Argentina.

A banda nunca tocou no Brasil. As negociações para a vinda se arrastam há quase um ano, como antecipou em maio de 2016 o blog "Vitrola", de Thales de Menezes, jornalista da Folha de S.Paulo.

Em 2007, uma turnê pela América do Sul chegou a ser anunciada, mas foi cancelada antes da abertura da venda de ingressos.

Na estrada desde 1964 e famoso pela ópera-rock "Tommy" (1969), o Who conta hoje com dois de seus fundadores, o guitarrista Pete Townshend, 71, e o vocalista Roger Daltrey, 72. Os outros membros originais do quarteto já morreram: o baterista Keith Moon (1946-1978) e o baixista John Entwistle (1944-2002).

Depois de ameaçar várias vezes a aposentadoria, a banda segue em turnê desde o ano passado. Em outubro, o Who se apresentou no chamado "festival dos festivais", o Desert Trip, na Califórnia, ao lado de Rolling Stones, Bob Dylan, Roger Waters, Neil Young e Paul McCartney.

Mais informações da turnê devem ser anunciadas na semana que vem pelos produtores locais.