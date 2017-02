Vocalista do Rumbora lança primeiro álbum solo

FABIANA SERAGUSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alf, vocalista do Rumbora, incluiu o Sá no nome artístico e acaba de lançar seu primeiro álbum solo, chamado "Você Já Está Aqui". "Já estava pensando em usar um sobrenome há um tempo. Dava muita confusão nas buscas, Google etc. Minhas músicas apareciam misturadas nas playlists de outros Alfs pelo mundo. Curti. Achei que soa bem", conta.

Quem quiser já pode escutar o CD na íntegra pelo YouTube ou em plataformas streaming como Spotify, Deezer e Apple Music.

A pré-venda começou pelo site da gravadora HBB Records -a previsão é de que a versão física chegue às lojas no fim de fevereiro.

A primeira canção do novo trabalho, que dá nome ao disco, fala de amor com uma pegada groove, melodia pop e sintetizadores, enquanto "Quando Tudo se Desfaz" traduz toda a malemolência musical característica do trabalho de Alf.

A soturna "As Sombras no Asfalto" reflete o aspecto eclético do álbum, que conta com a participação de nomes como Black Alien, Fred Castro (Raimundos), PJ (Jota Quest) e Deb Babilônia.

A gravação das nove canções foi realizada durante cerca de um ano, em vários estúdios. A produção é assinada por Alf e Biu, e a mixagem e a masterização são de Sérgio Soffiatti. O álbum também conta com três faixas bônus que haviam sido divulgadas em 2013 em formato digital: "O Sol Saiu", "Guarde um Lugar" e "Pra Onda Boa Me Levar".

Para marcar o lançamento do álbum, já tem show marcado na capital paulista em 10/3, na Associação Cultural Cecília. Os ingressos custam R$ 10.