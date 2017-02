Unesp divulga resultado geral do vestibular 2017; confira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vunesp, fundação responsável pelo vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), divulgou nesta sexta (3) a classificação geral dos estudantes que prestaram o Vestibular 2017.

O resultado está disponível na área do candidato do site da Vunesp.

A universidade disponibilizou 7.365 vagas para 173 cursos, em 23 cidades de São Paulo. O candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, confirmar o interesse por vaga on-line das 9h do dia 9 e até às 16h do 10 de fevereiro, no site da Vunesp.

A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com os nomes de candidatos que tenham declarado interesse por vaga.

Para quem não foi convocado na primeira lista, a segunda chamada será divulgada no dia 16 de fevereiro, a partir das 10 horas. Já a terceira chamada será nos dia 21 de fevereiro. As terceira e quarta listas serão anunciadas nos dias 2 e 7 de março, respectivamente. Todas as chamadas terão matrícula pela internet.

A matrícula presencial deverá ser realizada nos dias 29 e 30 de março, para todos os que efetivaram a inscrição no site. O estudante terá de comparecer diretamente na seção de graduação da cada unidade da Unesp.

ESCOLAS PÚBLICAS

Este ano, a instituição oferece 45% (3.341 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública, voltado para quem cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas, ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas. No ano passado, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 46,6%.

Das vagas destinadas às escolas públicas, 35% delas, em cada curso, serão destinadas aos candidatos autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas.