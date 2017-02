Uerj remarca para 13 de fevereiro início das aulas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Reitoria da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) decidiu mais uma vez adiar o início das aulas referentes ao segundo semestre de 2016. Agora, a nova data é 13 de fevereiro. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (2), em reunião entre integrantes do Fórum de Diretores das unidades acadêmicas, sub-reitores, e os diretores dos centros setoriais. As informações são da Agência Brasil.

Por meio de nota, o fórum e a reitoria informam que a decisão é resultado "do agravamento do estado crítico no qual se encontra a Uerj". Segundo o comunicado, a transferência do início das aulas não representará prejuízo das demais atividades acadêmico administrativas previstas no calendário. Foi marcada para sexta-feira (10), uma nova reunião com o Fórum de Diretores para reavaliação da situação geral.

A reitoria e o fórum afirmaram que, embora a comunidade acadêmica tenha expressado "com vigor o desejo de retorno às aulas", o "senso de responsabilidade" é o fator que impede, atualmente, a retomada das aulas, diante do compromisso do cumprimento integral da missão da universidade com a comunidade universitária e a população do estado do Rio de Janeiro.