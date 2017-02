Aos 43, Kate Moss posa nua para revista de moda e diz não gostar do corpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Moss, 43, aparece totalmente nua em um ensaio chamado de "Mulheres Poderosas" da revista americana "W" de março.

Além da top inglesa, estrelam o editorial da "W" as atrizes Jessica Chastain e Taraji P. Henson, a estilista Donatella Versace e a cantora Jennifer Lopez.

Moss é a única que aparece pelada. À revista, ela fala do início de sua carreira e conta que nunca gostou de seu corpo."Eu não gosto do meu corpo de jeito nenhum. Eu preciso me sentir confortável para ficar pelada", diz.

As fotos foram feitas por Mert Alas e Marcus Piggott.