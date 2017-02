Marmota prevê mais seis semanas de inverno nos Estados Unidos

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marmota Phil, de Punxsutawney, na Pensilvânia, viu sua sombra e previu mais seis semanas de inverno nos Estados Unidos, na tradição conhecida como Dia da Marmota no país. Caso ele não tivesse visto a sombra, a predição seria de primavera antecipada.

Milhares de pessoas aguardavam desde a noite pela aparição do roedor ao nascer do sol, quando a temperatura era próxima de 0°C.

A previsão de Phil normalmente é lida na forma de um pequeno poema por membros do grupo Inner Circle, que cuida de Phil e é responsável pelo evento da marmota. Por vezes o texto faz referência a eventos recentes, mas desta vez as menções foram apenas ao clima -não houve menção ao presidente Donald Trump ou a outras notícias.

"O clima muito frio vocês vêm enfrentando. É mais inverno ou primavera que desejam? Como vocês estão de pé a noite toda e começam a cansar, eu, Phil de Punxsutawney, não demorarei. Meus fiéis seguidores, pude ver uma sombra linda e perfeita de mim. Mais seis semanas de inverno, assim deve ser!", diz o poema deste ano.

As previsões de Phil desde 1887 (um "novo Phil" é escolhido quando o animal morre) mostram que ele apostou na continuidade do inverno 103 vezes e previu a chegada antecipada da primavera apenas 18 vezes. Não há registros para alguns dos anos do período.

Outras marmotas menos conhecidas, em Michigan e Ohio, também previram mais seis semanas de inverno. Já a marmota Chuck, de Staten Island, foi a única a fazer uma previsão de primavera antecipada.