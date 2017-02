Tiroteio no Complexo do Alemão deixa mais de 1,7 mil alunos sem aula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio ocorrido nesta quinta-feira (2) de manhã no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou mais de 1,7 mil alunos sem aula. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, duas escolas, uma creche e três Espaços de Desenvolvimento Infantil estão sem atendimento no turno da manhã na região. As informações são da Agência Brasil.

A secretaria informa ainda que essas unidades escolares atendem a 1.755 alunos no período. A suspensão das aulas na região ocorre no mesmo dia em que os 650 mil alunos matriculados nas 1.537 escolas do município do Rio voltam às atividades.

Policiais das unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) que integram o conjunto de favelas do Complexo do Alemão fazem uma operação para a retirada de barricadas na área e para coibir o tráfico de drogas. Houve confronto em alguns pontos.

Até o momento, não há informações sobre feridos. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) apoiam a ação.