Fuvest divulga lista de aprovados em seleção da USP e da Santa Casa

GABRIELY ARAÚJO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou na manhã desta quinta-feira (2) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2017. O processo seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com 8.854 nomes, a lista de aprovados inclui 8.734 vagas para a USP e para 120 para o curso de medicina da Santa Casa.

Os aprovados devem fazer a reserva da vaga pela internet entre 9h do dia 6 e 15h59 do dia 7 de fevereiro, no site www.fuvest.com.br.

O estudante também deverá, obrigatoriamente, fazer a matrícula presencial, nos dias 13 e 14 de fevereiro, para assinatura de lista de matrícula e entrega dos documentos nos serviços de graduação das faculdades.

Quem não foi aprovado na primeira lista poderá aguardar as próximas chamadas, que acontecerão nos dias 9, 17 e 23 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 6 e 10 de março (quinta e sexta chamadas). Para todas essas listas haverá apenas a matrícula presencial.

Todos os candidatos matriculados em decorrência da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª chamadas deverão, ainda, confirmar a sua matrícula pessoalmente, nos dias 7 e 8 de março de 2017, também nas unidades dos cursos.

Depois desse período, a Fuvest anunciará o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de reescolha do curso, que acontecerá dias 15 e 16 de março de 2017 na internet. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 17 e 24 de março, respectivamente.

Outras 2.338 vagas para a USP serão preenchidas através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), por meio do desempenho no Enem 2016. A matrícula para os aprovados pelo Enem será nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.

CONCORRÊNCIA

A Fuvest recebeu 136.736 inscritos para a edição de 2017 -é o menor volume de inscrições desde 2011. Na última edição foram 142.721 inscritos.

O curso mais concorrido foi o de medicina em Ribeirão Preto, com 75,58 candidatos por vaga, seguido pelo de medicina na capital, com 63,04. Os outros cursos mais disputados no vestibular foram Psicologia, Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Curso Superior do Audiovisual, Psicologia em Ribeirão Preto, Design, Arquitetura em São Carlos e Arquitetura em São Paulo.

Na segunda fase do vestibular, que teve 20.741 candidatos convocados, 9% dos vestibulandos não compareceram ao final dos três dias de provas.

UNICAMP E UNESP

Outras duas universidades paulistas publicarão os resultados dos vestibulares nos próximos dias.

A Universidade Estadual Paulista, Unesp, anunciará a lista nesta sexta (3). A confirmação de interesse pela vaga deverá ser feita nos dias 9 e 10 de fevereiro, exclusivamente pela internet no endereço www.vunesp.com.br.

Já a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgará os aprovados na primeira chamada no dia 13 de fevereiro. A lista terá os nomes de 3.330 estudantes, distribuídos em 70 cursos.

Todos os convocados na primeira chamada deverão realizar sua matrícula não presencial entre 8h do dia 14 de fevereiro e 18h do dia 15 de fevereiro, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, responsável pelo vestibular da Unicamp.