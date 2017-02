Ator do Porta dos Fundos lança canal de games no YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os amantes de videogame ganharão uma nova programação no YouTube a partir de segunda (6).

Membro do Porta dos Fundos, o ator Gabriel Totoro comandará o Canal Totorial, dedicado ao universo dos jogos.

Por enquanto serão três programas apresentados pelo ator, entre eles uma mesa-redonda que discutirá as novidades no mundo geek e terá participações especiais.

Na programação também estão reviews e gameplays dos últimos lançamentos, além de jogadores convidados que falarão sobre suas experiências. Tudo isso acontecerá em meio a rodadas de videogame.

"Vamos misturar entrevistas com conversas sobre games. Dos mais nostálgicos até os mais novos. E 'Totorial' é o primeiro e único programa de games que não é no quarto de um garoto de 15 anos que ganha mais do que os seus pais", brinca Totoro.

Gabriel Totoro começou sua carreira na internet em 2011, no canal Anões em Chamas. No ano seguinte, passou a integrar o elenco do humorístico Porta dos Fundos, do qual ainda faz parte. O ator também já passou pela televisão e pelos cinemas.

O Canal Totorial estreia nesta segunda (6), mas já é possível conferir uma maratona de games neste sábado (4), ao vivo, das 15h às 3h.