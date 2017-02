Unidade da PM é incendiada no Rio Grande do Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A unidade do Pelotão Destacado de Polícia Militar de Arez, na região leste do Rio Grande do Norte, foi incendiada hoje (1º), por volta das 5h. As informações são da Agência Brasil.

O fogo destruiu parte do prédio e um veículo. Nenhum policial ficou ferido.

Duas pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento no ataque e a polícia investiga a participação de outras. Por enquanto, não há informações sobre a motivação do crime ou a ligação dos suspeitos com algum grupo criminoso.

Desde o início do ano, o estado vive uma crise na área de segurança. Uma rebelião iniciada no dia 14 de janeiro na Penitenciária Estadual de Alcaçuz deixou ao menos 26 mortos. Outros motins se seguiram e agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária foram enviados ao estado. Também em janeiro, ônibus e prédios públicos foram alvo de ataques criminosos na capital e em outras cinco cidades.