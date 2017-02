BR-376 será fechada para detonações

A partir desta quarta-feira (1º), a CCR RodoNorte inicia um cronograma de detonações de rochas regulares na BR-376, região de Tibagi. As detonações são necessárias para o avanço da duplicação da Rodovia do Café. As detonações devem se estender pelos próximos 120 dias, entre os kms 438 e 440 da BR 376.

O procedimento ocorrerá semanalmente com bloqueio total da rodovia e isolamento das áreas próximas. Hoje, o processo de detonação será no km 439 e deve iniciar por volta das 11h45. A CCR RodoNorte orienta aos motoristas que viajam pelos dois sentidos da Rodovia do Café que consultem as condições de tráfego através do site www.rodonorte.com.br ou pelo telefone 0800 42 1500.