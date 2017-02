Ao empurrar carro em rodovia, duas mulheres morrem atropeladas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas mulheres morreram na noite desta terça-feira (31) ao empurrar um carro com problemas mecânicos no km 213 da rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos (Grande São Paulo).

Um Chevrolet Corsa teve um problema mecânico na pista expressa da rodovia, no sentido São Paulo, por volta das 22h30.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), duas mulheres desembarcaram do Corsa para empurrá-lo em direção ao acostamento.

O motorista de um carro que vinha atrás não conseguiu desviar e atropelou as duas mulheres, que morreram no local. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente.

Outras três pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas a hospitais da região.

A pista expressa da rodovia ficou interditada para o trabalho de perícia até às 4h50 desta quarta-feira (1º), de acordo com a concessionária NovaDutra, que administra a via.