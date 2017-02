Em prévia da final, Barcelona goleia Alavés e Neymar supera Ronaldinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - (FOLHAPRESS) - Em uma prévia da final da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona goleou o Alavés por 6 a 0 fora de casa. Neymar marcou um dos gols dos visitantes e superou Ronaldinho na lista de artilheiros do clube catalão.

A partida, realizada neste sábado (11), foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Suárez (duas vezes), Neymar, Messi, Alexis (contra) e Rakitic.

Aos 39 da etapa inicial, Messi tentou tocar para Suárez e o goleiro Pacheco tocou errado na bola. Neymar estava livre e por perto, pronto para marcar o segundo gol do Barcelona e dar tranquilidade antes da ida aos vestiários.

O atacante deixou para trás Ronaldinho na lista de artilheiros do Barcelona ao marcar o 95º gol pelo clube. Eles estavam empatados com 94 gols até este sábado (11). O jogador precisou de 207 partidas para chegar à marca.

O lateral do Barcelona Aleix Vidal sofreu uma fratura impressionante no fim da partida. O jogador recebeu um carrinho de um adversário junto à lateral do campo e teve o tornozelo direito quebrado. Com aplausos, Vidal foi retirado de campo, auxiliado pelos médicos do time. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão.

As duas equipes se enfrentam na final da Copa do Rei em 27 de maio.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Leganés no domingo, 19 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília), no Camp Nou. O Alavés visita o La Coruña no sábado, 18, às 15h30 (de Brasília).