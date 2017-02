São Paulo projeta utilizar argentino contra o Santos

Conheça o poder do Goji Berry para perder peso

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo espera contar o mais rápido possível com Lucas Pratto. É lógico que ainda não se pode ter uma noção exata de qual é a condição física do jogador sem fazer uma avaliação nos treinamentos. Mesmo assim, o departamento de futebol acredita que seja possível até mesmo utilizá-lo no clássico de quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Santos.

"Ainda não sei exatamente como ele está. Mas o Pratto jogou três partidas pelo Atlético-MG neste ano e já estava relacionado para jogar na quinta-feira. Por isso, na teoria, ele tem condição de jogo", disse José Mário Campeiz, o preparador físico do São Paulo.

Como de costume, o São Paulo deve avaliar antes todos os dados do argentino. Será feito um estudo da estrutura física do atleta e a verificação de todas as lesões que ele já sofreu na carreira para ser traçado um trabalho preventivo.

A última partida de Pratto foi na vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre a Tombense, pelo Campeonato Mineiro. No time mineiro, o centroavante estava com o peso previsto para este início de temporada (cerca de 85 kg), participou de todos os treinamentos e seria titular contra o Joinville, na quinta-feira, pela Liga.

Já o técnico Rogério Ceni esperava contar logo com um jogador para o setor. Além de Pratto, o treinador tem em seu elenco Gilberto e Chávez, que não tem o costume de atuar como um centroavante. No entanto, o argentino, de 28 anos, ainda terá de ser avaliado também pelo treinador antes de confirmar o seu lugar entre os titulares.

O departamento de futebol, por sua vez, tenta agilizar a documentação do jogador para ele ser inscrito o mais rápido possível para o Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Ciente de que teria mais reforços, o São Paulo só com 23 jogadores, sendo possível incluir ainda mais cinco atletas (um goleiro e quatro de linha). Além de Pratto, quem deve entrar na lista é o volante Jucilei, que realizou os exames médicos nesta sexta-feira (10).

Pratto teve a sua contratação oficializada pelo São Paulo nesta sexta (10). O centroavante assinou contrato de quatro anos e será apresentado para a torcida antes da partida deste domingo, no Morumbi, contra a Ponte Preta.