Clube busca substituto para Douglas

JEREMIAS WERNEK

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O que era provável se confirmou. O Grêmio está no mercado atrás de mais um reforço e ele é para o meio-campo. Com a lesão de Douglas, o time gaúcho se mobiliza para encontrar um substituto. Carlos Eduardo, formado no clube e atualmente no Atlético-MG, foi oferecido.

Apesar da identificação e de valores considerados adequados ao padrão salarial do Grêmio, a diretoria descartou investir no meia-atacante de 29 anos.

Carlos Eduardo tem contrato com o Atlético-MG até dezembro, mas o time de Belo Horizonte topa liberá-lo sem custos. Fora dos planos de Roger Machado, ele disputou 12 jogos com a camisa do Galo desde abril do ano passado.

O plano é buscar um jogador que possa atuar logo após chegar a Porto Alegre. O Grêmio trabalha com uma lista de opções e entende que poderá concluir uma operação "muito em breve". A meta é trazer rapidamente a nova alternativa.

Tudo por conta da necessidade e dos prazos. Douglas recebeu previsão de retorno após seis meses. A lógica indica que um substituto contratado precisa explorar o máximo de tempo possível da ausência dele.

A necessidade é outro fator na equação. Renato Gaúcho ainda não bateu o martelo sobre o herdeiro da posição de Douglas. Miller Bolaños é elogiado internamente, mas por características diferentes pode ficar em outra função. Maxi Rodríguez corre por fora.

Além de um meia, novo item na lista de compras junto ao mercado da bola, o Grêmio ainda procura zagueiro e volante. Para a zaga, o nome mais recente na mira é Paulo Miranda, 28 anos, do Red Bull Salzburg. O time austríaco, contudo, não aceitou a primeira proposta do time tricolor.