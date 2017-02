Pivô de polêmica, Willian Arão luta por protagonismo em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Botafogo não falam a mesma língua desde que o time rubro-negro aplicou um chapéu no rival e contratou Willian Arão. Pivô da confusão, o volante não sentiu o peso da camisa e foi um dos destaques no time do técnico Zé Ricardo. O bom desempenho, porém, some quando o jogador enfrenta o ex-clube.

Na temporada passada, Willian Arão enfrentou o Botafogo em três oportunidades, todos terminaram empatados. Nessas ocasiões, o volante foi perseguido pelos torcedores do time alvinegro a cada toque na bola. Se isso fez a diferença, não se sabe, mas o fato é que o jogador não foi bem.

E não foi por falta de tempo. Nos dois primeiros jogos, Arão ficou os 90min em campo. No terceiro, já na reta final do Brasileiro, o volante foi sacado, mas somente aos 84min.

Neste domingo, o jogador terá mais uma oportunidade para acabar com essa situação. O técnico Zé Ricardo já confirmou que o Flamengo entrará em campo com força máxima mesmo com a classificação para as semifinais da Taça Guanabara já garantida.

Flamengo e Botafogo travam na Justiça uma briga pelos direitos econômicos de Willian Arão. O time rubro-negro ganhou as três primeiras audiências no Rio de Janeiro e espera o Alvinegro recorrer em Brasília.

Se Willian Arão foi peça fundamental para o péssimo relacionamento entre as diretorias de Flamengo e Botafogo, o mesmo não ocorre na beira do campo. Os técnicos Zé Ricardo e Jair Ventura vivem realidade diferente.

"Falar de desentendimento de diretoria é difícil. São questões que estão acima de mim. O fato é que a rivalidade e diferenças clubísticas a parte, eu torço para que o futebol carioca fique cada vez mais forte. O Botafogo, o Vasco e Fluminense fortes farão sempre que busquemos cada vez mais evoluir. Não tinha muito contato com o Jair, somente quando fizemos um curso na CBF. E mostrou o que já vinha mostrando na TV, que é um cara supercompetente, inteligente. Ele torce por mim, assim como torço por ele. Espero que a rivalidade fique fora do campo e que a gente possa fazer um grande jogo", disse Zé Ricardo.

Apesar de estar inclinado a mandar um time misto a campo, o Botafogo pode ter o futuro definido no clássico. O time alvinegro é o 3º colocado do Grupo B com 4 pontos. O Flamengo lidera com 9, mesma pontuação do Madureira, vice-líder. Uma vitória do clube rubro-negro elimina o rival.