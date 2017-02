DOMINGO - Invicto, Flu busca 1ª colocação geral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três jogos, três vitórias, duas delas por 3 a 0, inclusive em um clássico contra o Vasco. A participação do Fluminense na Taça Guanabara começou de maneira avassaladora. Nem mesmo a derrota para o cambaleante Internacional no meio da semana, pela Primeira Liga, abalou o ambiente no clube -o time tricolor estava com boa parte do elenco reserva.

Para o jogo contra o Bangu, neste domingo (12), às 17h, o técnico Abel Braga deve escalar força máxima. Todos os titulares que ficaram de fora da partida na quarta-feira voltaram ao treino nesta sexta-feira (10). São eles Lucas, Renato Chaves, Douglas, Gustavo Scarpa, Sornoza, Henrique Dourado e Wellington. Um deles está com problema e deve ser desfalque, mas Abel não revelou quem.

O zagueiro Gum é baixa garantida. Uma fratura no pé direito vai tirá-lo dos gramados por pelo menos 60 dias.

Apesar de já estar classificado para as semifinais, o Fluminense quer a vitória para terminar na primeira posição geral e conseguir decidir em casa a semifinal e final.

O Fluminense manteve o mando de campo em Los Larios, em Xerém, apesar de, no último domingo, a chuva ter atrasado o início do jogo por causa da pouca drenagem do gramado.

BANGU

O time do técnico Eduardo Allax não faz uma boa campanha. Com dois empates e uma derrota, para o Vasco, o clube precisa vencer para espantar o fantasma do rebaixamento. A aposta, claro, é no atacante Loco Abreu, que já soma três gols na competição.

FLUMINENSE

Júlio César (Diego Cavalieri); Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela, Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

BANGU

Márcio; Denilson, Leonardo Luiz, Rafael Henriques e Guilherme; Ives (Eroza), Lorran, Raphael Augusto e Leandro Chaves; Peralta e Loco Abreu. Técnico: Eduardo Allax.

Estádio: Los Larios, em Xerém

Horário: 17h

Juiz: Daniel de Sousa Macedo