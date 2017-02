Lateral Maxwell, do PSG, entra na mira do São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a contratação de Lucas Pratto e a provável chegada de Jucilei, o São Paulo não deve fechar os olhos para o mercado. Para reforçar o time de Rogério Ceni, a diretoria colocou em sua mira Maxwell, do Paris Saint-Germain.

A operação, porém, não é das mais simples. O lateral esquerdo, de 35 anos, ainda é prestigiado na Europa, utilizado na equipe titular e tem vínculo com o clube francês até julho deste ano. Por isso, está livre para assinar um pré-contrato com outro clube e o time do Morumbi espera que o PSG o libere sem custos.

A seu favor, o São Paulo tem a forte ligação do jogador com o clube paulista. Além de a sua família ser são-paulina, o atleta tem parentes que são amigos de dirigentes no Morumbi. Para completar, o jogador disputa espaço com Layvin Kurzawa na França.

Essa não é a primeira vez que o clube negocia com Maxwell. No ano passado, o São Paulo tentou trazê-lo para a disputa da semifinal da Copa Libertadores, mas o negócio não foi adiante.

Para o setor neste início de temporada, Rogério Ceni contou com Júnior Tavares, que foi promovido das categorias de base, e Buffarini, que foi deslocado da lateral direita para a esquerda.

Maxwell foi revelado pelo Cruzeiro em 2001. Não demorou e foi para a Europa. Lá, construiu uma sólida carreira, com passagens por Ajax, Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain.