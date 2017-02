Após começo ruim, Ferroviária busca redenção ante Mirassol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empolgação do treinador Antônio Picoli durou pouco tempo. A estreia no Paulista, diante da Ponte Preta, com derrota fora de casa, e a eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil, com um empate diante do Asa de Arapiraca em casa, geraram muita reclamação da torcida do time de Araraquara. A chance de redenção será neste sábado (11), no estádio Fonte Luminosa, às 17h, quando o Ferroviária recebe o Mirassol em um clássico regional. A tarefa, no entanto, não será fácil. O visitante fez uma boa primeira partida, ao derrotar o Red Bull Brasil por 2 a 0, em um jogo que praticamente não foi ameaçado.

Linense tenta recuperar-se de goleada sofrida na estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Linense não fez um jogo de todo ruim diante do Santos, na estreia do Campeonato Paulista, apesar de o dilatado placar de 6 a 2 poder dar a entender o contrário. O time criou chances e, quando o jogo chegou a estar 4 a 2, houve uma mini pressão do Linense, com boas defesas do goleiro Vanderlei. No entanto, expor-se tanto diante do Santos é praticamente cometer um suicídio, prova o placar final do jogo. O técnico Guilherme Alves tem, agora, diante do Audax, neste sábado (11), às 17h, no Gilbertão, uma chance de mostrar que o time de Lins pode mostrar mais no campeonato. O Audax, porém, chega embalado após derrotar o São Paulo por 4 a 2, na estreia de Rogério Ceni.

Botafogo recebe Novorizontino para superar frustração da primeira rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo de Ribeirão Preto fez um bom jogo de resistência diante do poderoso Palmeiras, no último domingo, com boas defesas do goleiro Neneca, mas sucumbiu na segunda etapa com o gol do Tchê Tchê. Para manter o ritmo da estreia e conseguir a primeira vitória na competição, o Botinha recebe o Novorizontino, neste sábado (11), às 19h30, no estádio Santa Cruz. O adversário promete impor dificuldades. O Novorizontino vem de uma boa estreia, ao bater o São Bernardo por 3 a 2. O clube de Novo Horizonte aposta nos entrosados atacantes Roberto, Alessandro, Nilson e Cleo Silva, que, no banco ou como titulares, são promessas de bola na rede.