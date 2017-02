Vanderlei machuca a mão em treino e vira dúvida para domingo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Vanderlei virou dúvida para o jogo deste domingo (12), contra o Red Bull, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O arqueiro santista levou uma bolada no dedo médio da mão esquerda durante o treino da tarde desta sexta-feira (10), no CT Rei Pelé, e passará por uma avaliação para saber se tem condições de entrar em campo.

Depois de levar a bolada que acabou virando o seu dedo, Vanderlei colocou gelo e teve a mão enfaixada pelos médicos do clube.

Vanderlei deve fazer um exame de raio-X ainda nesta sexta ou na manhã do sábado (11), dependendo do inchaço na mão. Caso seja vetado pelo departamento médico, Vladimir é o favorito para iniciar o jogo contra o Red Bull.

Com isso, o Santos vai a campo no domingo com Vanderlei (Vladimir); Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.