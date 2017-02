Zé Ricardo indica Berrío no banco contra Botafogo por questões físicas

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da estreia com gol pelo Flamengo na vitória por sobre o Grêmio, o atacante colombiano Berrío não deve ganhar a vaga de titular para o clássico contra o Flamengo, no domingo. Mas não pela vontade do técnico Zé Ricardo.

Em entrevista após o treino desta sexta-feira no Ninho do Urubu, o treinador explicou que o jogador sentiu bastante cansaço após sua estreia com a camisa rubro-negra. Assim, ele ficará como opção no banco de reservas.

"Berrío ainda não se encontra nas melhores condições, jogou 30 minutos na partida passada e sentiu bastante. Mas se tiver condições, poderá ser aproveitado durante o jogo", explicou.

Nesta sexta-feira, Zé Ricardo treinou o Flamengo com portões fechados. Quando a imprensa foi liberada, apenas o goleiro Alex Muralha entre os titulares ainda estava em campo.

A expectativa é de um Flamengo completo para o clássico. O lateral esquerdo Renê, recém-contratado junto ao Sport, também deve ser opção no banco de reservas.

"Temos que fazer um banco de suplentes equilibrado, vamos analisar ainda, esperar um pouco para montar estes relacionados, este banco, para ser o mais forte possível. Mas a torcida pode ter certeza que tanto Berrío quanto Renê chegaram muito bem. Renê participou muito bem do jogo-treino contra os juniores", explicou.