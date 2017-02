Pratto é confirmado como novo reforço e assina com São Paulo por 4 anos

VICTOR MARTINS E JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que começou a dirigir o São Paulo no início deste ano, o técnico Rogério Ceni detectou a necessidade de se contratar um centroavante. Agora, a diretoria conseguiu realizar o pedido do ex-goleiro e a espera acabou. O Atlético-MG confirmou a transferência de Lucas Pratto para o time do Morumbi, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante. A outra metade permanecerá com a equipe mineira. O argentino assinou por quatro anos com seu novo clube.

"Queria saldar a todos os tricolores e falar que domingo eu vou estar no Morumbi. E também falar que estou muito feliz de trabalhar com Rogério Ceni em um clube tão grande quanto o São Paulo. Quero agradecer o Leco pela confiança que está me dando. Também quero falar que espero fazer muitos gols e dar muitos títulos e felicidade para o clube", disse o novo reforço são-paulino em vídeo publicado pelo time do Morumbi.

O argentino era destaque na equipe mineira, pela qual disputou 104 partidas e marcou 41 gols desde 2015. Antes, passou por diversos clubes. Começou a carreira no Boca Juniors, da Argentina, e teve passagens por Tigre (da Argentina), Lyn (Noruega), Universidade Católica (Chile), Genoa (Itália) e Vélez Sarsfield (Argentina).

O jogador, de 28 anos, era um sonho antigo do São Paulo, que chegou a sondá-lo em outras oportunidades. Desta vez, porém, o Tricolor contou com os R$ 50 milhões da venda de David Neres para o Ajax, da Holanda, de apoio para definir o negócio e com o aval do patrocinador Banco Intermedium.

"Estamos trazendo um dos melhores atacantes do continente, titular da seleção argentina e possivelmente uma figura de destaque na próxima Copa do Mundo. No passado, quando eu disse que faria o possível para trazer reforços do nível do Pratto, meu desejo era exatamente ele, mas sabia que dentro de nossa responsabilidade precisaria de uma gestão que me desse essa condição. Conseguimos. É motivo de muita alegria e satisfação. Fizemos um investimento importante, mas planejado e só possível porque o São Paulo está conduzindo um programa de recuperação financeira. É a prova inconteste de que a Diretoria considera a saúde financeira um dos pilares para um futuro promissor, mas jamais deixará de lado o futebol", disse o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva.

Por outro lado, Pratto também buscava a oportunidade de jogar em outro clube. Afinal, a disputa por um lugar na equipe titular do Atlético-MG estava mais acirrada desde o ano passado, com chegada de Fred.

Antes de contratar Pratto, o São Paulo chegou a tentar negociar com o argentino Calleri e o paraguaio Cristian Colmán, mas nenhuma das duas transações foi adiante. A expectativa é de que Pratto seja apresentado oficialmente à torcida neste domingo, no Morumbi, no jogo contra a Ponte Preta.