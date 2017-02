São Paulo vence fora de casa e avança na Copa do Brasil

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem encontrar dificuldades, o São Paulo venceu o Moto Club por 1 a 0 nesta quinta-feira (9), no Maranhão, e avançou na Copa do Brasil. Na segunda fase, o clube paulista enfrenta o PSTC Procopense, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense.

O gol que garantiu a vitória são-paulina foi marcado com um minuto de jogo. O atacante Gilberto recebeu passe de Júnior Tavares dentro da área e chutou na saída do goleiro Ruan.

Apesar do gol sofrido logo no início do confronto, Ruan evitou uma goleada são-paulina. O goleiro realizou boas defesas e foi um dos destaques da equipe maranhense.

O triunfo foi o primeiro de Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Durante o torneio amistoso na Flórida, em janeiro, a equipe empatou os dois jogos que disputou em 0 a 0 e ficou com o título na disputa de pênaltis.

Na estreia do Campeonato Paulista, no último final de semana, o São Paulo foi derrotado por 4 a 2 pelo Audax.

O clube tricolor volta a campo no próximo domingo (12), quando enfrenta a Ponte Preta no Morumbi. A partida marcará o reencontro de Ceni com a torcida tricolor.

MOTO CLUB

Ruan; Fernando Fonseca, Wanderson e Lorran; Felipe Dias, Esdras, Curuca (Tote), Marcos Paullo e Vinicius Paquetá; Tony Galego (Cléber Pereira)

T.: Ruy Scarpino

SÃO PAULO

Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes (Araruna) e Cícero; Cueva (Shaylon), Gilberto (Chávez) e Neilton

T.: Rogério Ceni

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Público pagante/renda: 21.402 pessoas / R$ 516.030,00 Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Cartões amarelos: Wanderson, Felipe Dias (M); Thiago Mendes, Júnior Tavares (S)

Gol: Gilberto (S), a 1 min do 1º tempo