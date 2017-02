ATUALIZADA - Com ajuda de patrocinador, Palmeiras contrata atacante colombiano Borja

Adeus gordura localizada com o Goji Well

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A espera acabou. Depois de meses de arrastadas negociações, Palmeiras e Atlético Nacional chegaram a um acordo e o colombiano Miguel Borja é jogador do Palmeiras. O contrato será assinado ainda nesta quinta-feira (9) pelo presidente do clube paulista Mauricio Galiotte.

Em viagem à Colômbia, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, apresentou proposta de US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 mi) ao clube de Medellín. O valor será dado pela Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, em três parcelas, e não será descontado do que é pago referente à exposição das marcas.

A Crefisa também arcará com parte do salário de US$ 100 mil (cerca de R$ 320 mil) do jogador, acrescentando o R$ 200 mil às parcelas mensais de patrocínio. Além disso, as empresas de Leila Pereira, candidata ao conselho alviverde, também arcarão com as luvas de R$ 1 milhão pedidas por Borja.

O principal empecilho para o sucesso da negociação era uma proposta do futebol chinês pelo jogador, que era mais vantajosa financeiramente para o Atlético Nacional. No entanto, prevaleceu o interesse do jogador, que queria atuar pelo Palmeiras. Ao longo das tratativas, Borja enviou um vídeo a diretores do Palmeiras em que seu filho pequeno diz querer que o pai atue pelo clube.