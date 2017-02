CBF confirma amistoso entre Brasil e Argentina na Austrália, em junho

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil e Argentina farão um amistoso no dia 9 de junho em Melbourne, na Austrália, às 7h05 (horário de Brasília). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A partida será realizada na Melbourne Cricket Ground, uma arena com capacidade para 100 mil pessoas.

Em novembro, as equipes se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e a seleção brasileira venceu por 3 a 0, no Mineirão.

O duelo deve colocar frente a frente Neymar e Messi. Os dois são companheiros de ataque no Barcelona e são os protagonistas de suas seleções.

Em março, o Brasil voltará a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O time enfrentará o Uruguai, no dia 23, em Montevidéu. Em seguida, no dia 28, a equipe joga diante do Paraguai, no Itaquerão.

A seleção está em primeiro lugar nas eliminatórias. Uma vitória praticamente garante a vaga do time no Mundial da Rússia.