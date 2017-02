Atlético-MG vê Pratto muito perto do São Paulo

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, admitiu nesta quinta-feira (9) que o atacante Lucas Pratto está perto de deixar o clube. O destino deve ser o São Paulo.

"Ainda não me manifestei sobre o assunto. As negociações avançaram, mas não tem nada assinado", disse o dirigente.

"Há uma semana o São Paulo fez o contato, que tinha o interesse. Desde o começo da janela, o Pratto disse que queria a saída nesta janela. Nas outras, que tiveram propostas boas, pedi para ele ficar, pois estávamos disputando competições importantes", completou.

Nepumuceno não citou o valor da oferta feita pelo São Paulo, mas reconheceu que se trata de "um valor muito significativo". "Vamos aguardar as próximas horas. Realmente está muito próximo", declarou.

Sentado ao lado do dirigente na entrevista coletiva, o própria Pratto falou a respeito da proposta –segundo ele, vinda de "um clube muito bom aqui do Brasil". Embora não tenha deixado claro se aceitará a transferência, adotou um tom de despedida e fez questão de agradecer o carinho recebido da torcida do Atlético-MG.

"Já tinha manifestado para ele (Nepomuceno) que, se chegasse uma proposta importante para o clube e para mim, a gente sentaria e analisaria. Obviamente, todo mundo estava esperando proposta da Europa, mas não chegou. Chegou uma proposta de um clube muito bom aqui do Brasil e a gente está analisando", disse o atacante argentino, já falando em saída.

"Só tenho que agradecer o carinho que recebi aqui. Acho que é um momento em que o clube está muito forte, especialmente no ataque, então o clube não vai sentir impacto esportivo de uma saída minha. Hoje tem dois atacantes muito bons e um atacante muito forte. É o momento pessoal de aceitar uma negociação, também para o meu projeto pessoal", completou.

Indicando seu adeus ao clube mineiro, Pratto –que não citou o São Paulo como destino– lamentou a falta de um título de expressão no período em que defendeu o Atlético, em 2015 e 2016.

"Peço desculpa para torcida, porque, por mais identificado que esteja aqui, não consegui um grande título. Agradeço ao Atlético-MG por tudo que fez por mim", afirmou. "Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Atlético-MG e espero que um dia possa voltar."