Grêmio aumenta lista de reforços e procura substituto para Walace

JEREMIAS WERNEK

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não procura apenas um zagueiro no mercado. Dez dias depois de vender Walace, 21 anos, ao Hamburgo-ALE, o clube gaúcho admite que busca um novo volante para seu elenco. A ideia é trazer um atleta que possa ser titular ao lado de Maicon. Jailson, a solução caseira encontrada após a saída do então dono da posição, seguirá como opção.

Walace foi negociado com o Hamburgo por 10 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual) e deixou uma lacuna no time titular. Campeão olímpico e da Copa do Brasil, o volante era titular absoluto e considerado peça-chave no modelo de jogo.

Além de um novo volante, o Grêmio tem negociação em andamento com Paulo Miranda, 28 anos. O ex-jogador de Palmeiras e São Paulo está no Red Bull Salzburg. Os clubes negociam a liberação em definitivo do jogador e a situação pode se definir nos próximos dias.

"Nós vamos buscar zagueiros, e um volante, também. Um zagueiro alto. Nós temos vários jogadores monitorados, e alguma coisa pode ser anunciada nos próximos dias, na próxima semana, talvez", confirmou Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, pela Primeira Liga.

No elenco atual, Renato Gaúcho dispõe de sete opções para a função de volante: Maicon, Jailson, Ramiro, Kaio, Machado e Arthur. Além de Michel, contratado na virada do ano junto ao Atlético-GO.

DOUGLAS

A lesão no joelho e consequente baixa de Douglas por no mínimo seis meses pode fazer o Grêmio correr atrás de mais um reforço. Direção e comissão técnica vão se reunir para debater a necessidade de contratação de um jogador para a função do camisa 10.

No mês passado, Renato Gaúcho chegou a indicar Jadson, à época livre no mercado. O negócio não evoluiu pelas exigências financeiras e o jogador acabou acertando retorno ao Corinthians.

A busca por reforços tem sido pauta frequente no dia a dia do Grêmio. Desde o começo da temporada, os líderes do elenco e o próprio Renato Gaúcho vem cobrando contratações. O treinador, inclusive, solicitou incorporações de peso. A diretoria tem sido mais comedida e seguiu, até agora, a linha de buscar caras novas para agregar ao grupo.