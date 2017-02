Leandro Donizete se defende e diz 'saber jogar'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Provável substituto de Renato (lesionado) no jogo do próximo domingo (12), contra o Red Bull, Leandro Donizete fez questão de mandar um recado à torcida do Santos em coletiva concedida na manhã desta quinta-feira (9), no CT Rei Pelé: ele sabe jogar. O volante citou até um elogio feito por Ronaldinho Gaúcho, ex-companheiro no Atlético-MG, para se defender das críticas de que ele sabe apenas marcar.

"Vou mostrar que sei jogar, virar a bola, marcar. Passei por grandes equipes e ninguém nunca me falou que só sei marcar. Todos falam que eu sei jogar. Ouvi isso do Ronaldinho [Gaúcho], imagina só. Levo isso comigo", disse o meio-campista.

Leandro Donizete foi testado como titular no treino realizado na manhã desta quinta. Ele disputa a vaga de Renato com Léo Cittadini.

Caso Leandro Donizete seja o escolhido de Dorival, será a primeira estreia dos seis reforços contratados pelo Santos para 2017: Matheus Ribeiro, Cleber, Kayke, Bruno Henrique e Vladimir Hernández, além do próprio Donizete. Destes, apenas Hernández ainda não foi regularizado.

A entrada de Donizete –ou Cittadini– será a única mudança em relação ao time que jogou na última sexta-feira (3), contra o Linense, na estreia do time na temporada e no Paulista.

O time favorito para iniciar o duelo contra o Red Bull é formado por Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.