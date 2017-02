Thiago Santos cobra seriedade no Paulista

Adeus gordura localizada com o Goji Well

JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não esconde o principal objetivo da temporada: a Copa Libertadores. Diretoria, patrocinador e até comissão técnica trabalham pelo título sul-americano. Entre os jogadores, no entanto, todas as competições são tratadas da mesma forma. Pelo menos esta foi a visão apresentada pelo volante Thiago Santos, em entrevista nesta quinta-feira (9).

Depois do trabalho na Academia de Futebol, o camisa 21 destacou a responsabilidade do Palmeiras diante da competição estadual. Um fracasso local geraria desconfiança, na visão de Thiago Santos.

"A gente entrou no Paulista e é nosso melhor campeonato, temos de ganhar. Se tomar pau, vão cair matando na gente", afirmou o volante palmeirense, que cobra dedicação total do grupo.

"Mesmo se o objetivo é a Libertadores, temos de dar o máximo no Paulista, porque a Libertadores é só no mês que vem", acrescentou.

O próximo compromisso do Palmeiras pelo Campeonato Paulista está marcado para domingo, às 19h30 (de Brasília), contra o Ituano, em Itu. A equipe alviverde estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo.