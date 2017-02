Atlético-PR sofre pressão do Millonarios, mas Weverton brilha nos pênaltis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 2.640 metros de altitude de Bogotá, na Colômbia, quase cobraram um alto preço ao Atlético-PR. Diante do Millonarios, uma equipe que precisava buscar a vitória para avançar na Libertadores, o time brasileiro não encontrou forças para conter o ímpeto adversário e evitar a derrota por 1 a 0. O resultado, no entanto, levou a partida para os pênaltis. E lá brilhou a estrela de Weverton, que pegou uma cobrança e viu outra explodir no travessão.

O único gol da partida saiu no segundo tempo. Duque, aos 10 minutos, fez o solitário tento, que levou o jogo para os pênaltis -a primeira partida havia terminado em vitória por 1 a 0 do Atlético-PR.

Na próxima fase, a última antes da fase de grupos, o Atlético-PR terá pela frente o vencedor de Deportivo Capiatá e Universitario.

O JOGO

Precisando do gol, o Millonarios partiu para cima do Atlético-PR na metade final do primeiro tempo. Em duas oportunidades, o goleiro Weverton precisou aparecer para evitar o tento colombiano. Aos 36 minutos, Quiñones cabeceou e o camisa 12 espalmou de mão trocada. Na sequência, mais uma vez Quiñones chutou cruzado e o goleiro mandou para escanteio.

"Sofremos sem necessidade no final, começamos bem, com a bola no pé, mas deixamos eles gostarem do jogo, é perigoso", afirmou Weverton, ao "Sportv", no intervalo da partida.

O início do segundo tempo seguiu com a mesma batida: forte pressão do Millonarios, que não conseguia chegar ao gol. Com 10 minutos, a superioridade refletia na posse de bola, com os colombianos com 58%, ante 42% da equipe brasileira.

De tanto martelar, veio o gol. Aos 13 minutos, Jhon Duque ficou com a bola na direita, deixou Sidcley no chão e bateu colocado, no canto direito de Weverton. Um golaço.

O Atlético-PR desistiu de atacar no segundo tempo. Sem forças para reagir, o time de Paulo Autuori se fechou e permitiu que os colombianos comandassem as ações. Durante os 45 minutos finais, o Millonarios chegou a ter dois gols anulados corretamente, mas não conseguiu furar a defesa paranaense e fazer o gol que o levaria para a próxima fase da Libertadores.

PÊNALTIS

Assim como aconteceu na final dos Jogos Olímpicos, Weverton se viu diante de uma decisão de pênaltis. E, mais uma vez, fez sua parte para ajudar na classificação. O camisa 12 defendeu a cobrança de Franco e ainda viu Maximiliano Núñez acertar o travessão.

Pelo lado do Atlético-PR, Jonathan, Grafite, Carlos Alberto e Felipe Gedoz converteram suas cobranças e ajudaram a garantir a vitória.