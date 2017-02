ATUALIZADA - Corinthians joga o suficiente, elimina a Caldense e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians espantou a zebra e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (8), o time dirigido por Fábio Carille ficou longe de apresentar um futebol brilhante, mas foi eficiente e venceu a Caldense por 1 a 0, em Poços de Caldas.

O resultado foi suficiente para a equipe obter a classificação em virtude da mudança de regulamento do torneio. Neste ano, as duas primeiras fases da competição são disputadas em jogo único. Na primeira, o clube melhor posicionado no ranking da CBF tem a vantagem do empate. Já na segunda, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis em caso de empate nos 90 minutos.

Até o ano passado, o clube visitante que vencesse por dois ou mais gols a partida de ida avançava sem a necessidade do jogo de volta. Caso contrário, a segunda partida era necessária.

Em função desta mudança no regulamento e a possibilidade de eliminação precoce, o Corinthians entrou em campo praticamente com sua força máxima. O único jogador considerado titular que não atuou foi o lateral esquerdo Moisés, suspenso.

Ele estava relacionado para o confronto, mas momentos antes do confronto o clube foi informado que o lateral teria que cumprir suspensão em virtude de uma punição aplicada pelo STJD no ano passado, quando o jogador atuava pelo Bahia na Série B do Brasileiro.

Sem um atleta da posição disponível -Arana está com a seleção sub-20 no Sul-Americano-, Carille improvisou o volante Marciel, que ficou mais preso na marcação. Aliás, o setor defensivo corintiano foi pouco exigido no primeiro tempo.

Com uma marcação a partir do meio de campo, a equipe deu pouco espaço para o adversário, que não teve força ofensiva para assustar. Cássio fez apenas uma boa defesa em chute de Ewerton.

Ofensivamente, o Corinthians produziu muito pouco. Marlone, que atuou pelo lado esquerdo na linha de quatro do meio de campo, era a principal opção.

Já o lado direito corintiano, que contava com Giovanne Augusto aberto e Fellipe Bastos, foi pouco acionado. O gol, porém, saiu em uma descida de Fágner, que cruzou para Rodriguinho fazer de cabeça na etapa inicial.

Com a vantagem, Carille adiantou a marcação no segundo tempo e controlou o jogo sem sofrer pressão do adversário. A equipe criou boas oportunidades para aumentar o placar, mas falhou nas conclusões.

Classificado, o Corinthians agora aguarda o seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Brusque e Remo -se enfrentam na quinta (16). Antes de atuar pelo torneio -o jogo deve ser dia 22 de fevereiro ou 1º de março-, o time focará suas atenções no Paulista. No sábado (11), recebe o Santo André no Itaquerão.

CALDENSE

Neguet; Alexandre Lazarini, Marcelinho, Hélio e Rafael Estevam; Thiago Carpini (César), Álvaro, Ewerton Maradona (Edu) e Anderson (Cristiano); Luiz Eduardo e Zambi. T.: Thiago Oliveira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel; Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho (Guilherme) e Marlone; Jô. T.: Fábio Carille

Gol: Rodriguinho, aos 40min do 1º tempo.

Cartões amarelos: Thiago Carpini e Álvaro (CA); Fellipe Bastos (CO)

Estádio: Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)