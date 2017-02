Após frustrar Corinthians, Pottker marca e Ponte avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia em que viu sua transferência para o Corinthians ser anulada, Willian Pottker ajudou a Ponte Preta a se classificar na Copa do Brasil. A equipe paulista venceu o Campinense por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), pela primeira fase da competição.

A escalação de Pottker havia sido motivo de polêmica entre Corinthians e Ponte Preta. A diretoria corintiana não queria que ele participasse do duelo, pois, caso jogasse, não poderia mais entrar em campo pelo Corinthians.

Apesar da pressão, a Ponte Preta optou por colocar Pottker para jogar. E foi do atacante o primeiro gol do duelo. Aos 25 minutos, o goleiro Gledson fez pênalti em Lins. Na cobrança, Pottker deslocou o arqueiro e balançou as redes.

Assim que soube da escalação de Pottker, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, deu uma declaração confirmando a desistência da negociação. "Tínhamos tudo praticamente decidido para ele se integrar ao Corinthians a partir do Campeonato Paulista. Já era um acordo, já era conversado. Mas como a Ponte Preta colocou o jogador em campo hoje, o Corinthians esquece esse assunto".

O segundo gol da Ponte Preta na partida foi marcado por Lins, dois minutos mais tarde. Na segunda rodada, a equipe de Campinas enfrentará o vencedor de Rondoniense e Cuiabá.