Com 'nova cara', Inter bate time misto do Flu e avança na Primeira Liga

MARINHO SALDANHA

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional mudou. Depois de render pouco nos primeiros jogos da temporada, o time gaúcho apresentou um novo esquema, e venceu. Nesta quarta-feira (8), mais do que o resultado de 1 a 0 contra o time misto do Fluminense, o que ficou de positivo foi a melhor atuação da temporada e a classificação para a próxima fase da Primeira Liga.

Não foi uma atuação de encher os olhos. Mas comparado com os outros jogos do Inter, foi melhor. Mostrou que o esquema com três volantes e D'Alessandro mais próximo do outro meia -nesta partida Valdívia- pode apresentar mais armas do que a formação com duas linhas de quatro atletas.

O Fluminense teve só três titulares em campo. Preservando a base de sua equipe, o técnico Abel Braga viu seus comandados pouco criarem em campo. Chances claras não aconteceram, mesmo com eventual domínio do jogo.

Com seis pontos, o Internacional está classificado à próxima fase. O Fluminense é vice-líder do grupo 1, com três pontos. Com zero estão Criciúma e Brasil de Pelotas, que ainda se enfrentam.

O JOGO

Com apenas três titulares em campo -Henrique, Léo e Orejuela- o Fluminense foi adversário difícil. Congestionando o centro do campo, o time carioca tentou usa a velocidade de Osvaldo e rondou a meta de Danilo Fernandes. Mas não criou grandes chances de gol, ao menos no primeiro tempo.

O Inter, adotou o 4-3-2-1, com Anselmo, Charles e Dourado como volantes, D'Ale e Valdívia criando e Roberson centralizado. Deu certo. Com a aproximação dos homens de meio e a cobertura sempre bem realizada por um dos marcadores, o time gaúcho conseguiu algo que não tinha feito até então na temporada: trocar passes curtos. Assim, abriu o marcador, com Charles, aos 24 minutos. Em jogada com duas tabelas e rebote.

Um impedimento polêmico evitou o empate do Fluminense. Um cruzamento da direita, em cobrança de falta, foi desviado por Léo. Nogueira entrava em impedimento, mas não tocou na bola. Ela sobrou para Patrick, que colocou nas redes. O árbitro marcou impedimento para revolta dos cariocas.

Aos 16 minutos da segunda etapa, Danilo Fernandes tentou enfeitar uma jogada e por pouco não levou gol. O camisa 1 do Internacional tentou driblar Osvaldo, que chegou junto. O goleiro do Inter caiu ao receber a carga e o árbitro não marcou nada. Ela ficou com o atacante do Fluminense, que tentou encobrir, mas colocou para fora.

Carlinhos, que havia entrado no segundo tempo, acertou a trave em cobrança de falta aos 34 minutos e deu bons cruzamentos e passes. Com a sua entrada, Uendel passou a atuar na linha de meio, como volante.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Anselmo (Carlinhos), Valdívia (Andrigo) e D'Alessandro; Roberson (Diego). T.: Antonio Carlos Zago

FLUMINENSE

Júlio César; Renato (Daniel), Nogueira, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Orejuela e Marquinho; Osvaldo, Lucas Fernandes (Patrick) e Marcos Júnior (Maranhão). T.: Abel Braga

Gols: Charles, aos 24min do 1º tempo

Cartões amarelos: Marcos Júnior, Renato e Luiz Fernando (F); Anselmo e Charles (I)

Público: 12.438 presentes

Renda: R$ 154.860,00 Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)