Recuperado, Moisés participa de trabalho com bola

JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos dentro de campo, o Palmeiras contou com uma novidade no treinamento desta quarta-feira (8) ocorrido na Academia de Futebol, em São Paulo. O meio-campista Moisés retornou aos treinamentos com o grupo e participou do trabalho técnico com bola.

Moisés realizou nas últimas semanas um trabalho mais aprofundado de preparação física, em virtude da cirurgia feita após a conquista do Campeonato Brasileiro para a retirada dos pinos inseridos no pé esquerdo.

O meio-campista permaneceu dedicado ao treinamento físico nas últimas três semanas. O treino técnico de hoje dividiu o elenco em quatro times, dois em cada metade do gramado, e promoveu o desenvolvimento do jogo em espaço reduzido.

O departamento médico e a comissão técnica deram atenção especial ao fim da atividade para o camisa 10, que completou a atividade com uma corrida em volta do gramado ao lado de Fabiano e Alecsandro.

Eduardo Baptista terá mais três dias para, enfim, definir se Moisés retornará à equipe. O próximo compromisso do Palmeiras está marcado apenas para o próximo domingo, às 19h30, diante do Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

AUSÊNCIAS

Se Moisés retornou a campo, dois nomes desfalcaram o treinamento palmeirense na manhã desta quarta: o meio-campista Tchê Tchê e o centroavante Lucas Barrios.

Autor do gol na vitória por 1 a 0 contra Botafogo na estreia do Paulista, Tchê Tchê iniciou o trabalho de recuperação contra uma pequena fratura no úmero esquerdo. Já Barrios, de acordo com informações passadas pelo próprio clube, realizou uma programação distinta na academia.