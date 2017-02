Flamengo busca ritmo de jogo contra reservas do Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estratégias opostas em relação à Primeira Liga, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta (8) e devem aproveitar o confronto para fazer testes com seus elencos.

A partida, de mando do Flamengo, será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 19h30.

O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, sequer viajou e indicou que deve usar a competição como laboratório para testar atletas que não têm jogado. A equipe gaúcha, quase toda reserva, será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes e terá pelo menos quatro estreias. Além do volante Machado, que subiu da categoria de base, três contratados para a temporada 2017 vão debutar com a camisa tricolor: o volante Michel e os laterais Léo Moura e Bruno Cortez. Também recém-chegado, o atacante Jael deve começar no banco.

Do lado carioca, o técnico Zé Renato preferiu investir na Primeira Liga e não deve mexer tanto na equipe que tem atuado no Carioca.

A principal novidade é o atacante Orlando Berrío, que teve sua situação regularizada nesta terça (7). Ainda em busca de sua condição física ideal, o colombiano deve entrar durante o jogo e entrar na briga por uma vaga no ataque flamenguista, hoje composto por Mancuello, Everton e Guerrero, com Diego na armação.